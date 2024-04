1 Unterstützer der Elternintiative „G9 Jetzt! BW“ stehen im Foyer des Bürger- und Medienzentrum des Landtags von Baden-Württemberg. Foto: dpa/Marijan Murat

Mehr als 100 000 Unterschriften hat eine Elterninitiative für eine schnelle Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium gesammelt. Nun ist sie im Landtag gescheitert. Kommen soll G9 aber dennoch.











Eine Elterninitiative ist damit gescheitert, in Baden-Württemberg mit einem Volksantrag die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium zu erzwingen. Der Landtag lehnte den Gesetzentwurf der Eltern am Mittwoch mehrheitlich ab. Trotz der Ablehnung des Volksantrags will das Land das neunjährige Gymnasium aber wieder als Regelform einführen, voraussichtlich zum Schuljahr 2025/2026.