Demo auf dem Stuttgarter Wilhelmsplatz Prostituierte sehen sich als Spezialisten beim Gesundheitsschutz

Prostitution ist in Stuttgart aufgrund der Corona-Pandemie derzeit im Gegensatz zu anderen Regionen in Deutschland vollständig verboten. Die Betroffenen demonstrieren am Donnerstag gegen die strikten Maßnahmen in der Landeshauptstadt.