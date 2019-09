1 Der Fußgängerüberweg über B 14 wird gebaut, doch das ist mit Einschränkungen für den Verkehr verbunden. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Einen neuen Fußgängerüberweg wird es auf der Konrad-Adenauer-Straße auf Höhe der Ulrichstraße geben. Dafür müssen aber nachts Fahrspuren auf der B 14 gesperrt werden.

Stuttgart - Das Tiefbauamt der Stadt Stuttgart baut in der Konrad-Adenauer-Straße auf Höhe der Ulrichstraße und des Landtags einen neuen Fußgängerüberweg über die B 14. Hierfür kommt es für Autofahrer von diesem Freitag, 27. September, 21 Uhr, bis Montag, 30. September, 5 Uhr, zu Einschränkungen: In diesem Zeitraum müssen die beiden durchgängigen Fahrspuren der B 14 (unten) von Bad Cannstatt in Richtung Charlottenplatz sowie die äußeren Fahrspuren vom Charlottenplatz in Richtung Bad Cannstatt (Nebenfahrbahn oben) für den Verkehr gesperrt werden.

Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Die Stadt bittet Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen.