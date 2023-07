1 Aufklärung in ihrer spannendsten Form: Steffen Kopetzky Foto: © 2019 marc reimann/marc reimann

Pfaffenhofen - Die Romane von Steffen Kopetzkyhaben eine besondere Eigenschaft: man blickt in die Vergangenheit und erkennt darin die eigene Gegenwart umso schärfer wieder. So auch in „Monschau“, denn Quarantäne, Schulschließungen, Impfquerelen gab es in der BRD Anfang der 60er Jahre schon einmal.