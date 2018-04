Auto rast in Menschenmenge in Münster Polizei prüft, ob weitere Täter auf der Flucht sind

Von dpa/red 07. April 2018 - 18:23 Uhr

Nachdem ein Fahrzeug in Münster in eine Menschenmenge gerast ist, geht die Polizei einem Gerücht nach, wonach es zwei weitere Täter geben könnte. Gleichzeit warnen die Beamten davor, Spekulationen in den sozialen Netzwerke zu verbreiten.





Münster - In Münster ist ein Kleintransporter in eine Menschengruppe gefahren. Es gibt nach Polizeiangaben vier Tote und mindestens 30 Verletzte, von denen mindestens sechs in Lebensgefahr schweben. In Sicherheitskreisen hieß es, „das Szenario ist so, dass man einen Anschlag nicht ausschließen kann.“ Der mutmaßliche Tatverdächtige habe sich vor Ort selbst gerichtet, sagte ein Polizeisprecher.

Die Polizei geht derzeit dem Gerücht nach, wonach zwei weitere Menschen aus dem Transporter gesprungen und geflüchtet seien könnten. Das sei aber nicht sicher und müsse nun verifiziert werden, sagte ein Polizei-Sprecher am Samstag.

Über die sozialen Kanäle fordert die Polizei die Menschen auf, die Innenstadt in Münster zu verlassen, und keine Spekulationen und Gerüchte über Twitter und Facebook zu verbreiten.

#Kiepenkerl #Münster Bitte unterlasst die Spekulationen. Wir sind vor Ort und informieren Euch hier aktuell — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7. April 2018

Unterdessen hat die Bundesregierung ihr Mitgefühl ausgesprochen. „Furchtbare Nachrichten aus Münster“, teilt die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer über Twitter mit. „Unsere Nachrichten sind bei den Opfern und ihren Angehörigen.“

Furchtbare Nachrichten aus #Münster. Die @Polizei_nrw_ms hält Sie auf dem Laufenden. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. #Kiepenkerl — Ulrike Demmer (@UlrikeDemmer) 7. April 2018