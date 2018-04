Auto rast in Menschenmenge in Münster Mindestens vier Menschen tot

Von red/dpa/AFP 07. April 2018 - 17:08 Uhr

Ein Mann ist in Münster mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast. Es gibt Tote und Verletzte. Laut Polizeiangaben hat sich der Täter selbst umgebracht.





Münster - Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sind vier Menschen bei dem Vorfall in Münster gestorben. Darunter sei auch der mutmaßlicher Täter, der einen Kleintransporter in eine Menschenmenge gelenkt haben soll. Zu weiteren Details konnte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zunächst nichts sagen.

Der Mann war am Samstagnachmittag mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren „Es gibt Tote und Verletzte“, schrieb die Polizei via Twitter. Zuerst hatten die „Rheinische Post“ und „Spiegel Online“ über Tote bei dem Vorfall berichtet.

Die Polizei rief die Bevölkerung am Nachmittag zu besonnenem Handeln auf. Es gebe einen Großeinsatz an der Gaststätte Kiepenkerl, teilte sie mit. „Bitte den Bereich um den Kiepenkerl meiden. Wir sind vor Ort.“ Wenig später ergänzte sie: „Bitte auch den weiträumigen Innenstadtbereich verlassen, damit die Rettungskräfte in Ruhe arbeiten können.“

Die „Westfälischen Nachrichten“ berichteten unter Berufung auf die Polizei, dass ein Auto in eine Gruppe sitzender Personen gefahren sei. Feuerwehr, Rettungs- und Einsatzwagen der Polizei seien in der Innenstadt unterwegs.

Der Kiepenkerl ist eine bei Einheimischen und Touristen beliebte und traditionsreiche Gaststätte mitten in der historischen Altstadt von Münster.

Etwa 30 Personen sollen verletzt sein, sechs davon schweben in Lebensgefahr.