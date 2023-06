1 Zahlreiche Seniorenheime, wie hier in Ditzingen, verhängen Besuchsverbote. Foto: factum/Simon Granville

Stuttgart - Der Schweizer Kanton Uri hatte es versucht und musste nach Druck aus Bern wieder zurückrudern. Der türkische Präsident hat sie verhängt – und hält daran fest. Die Ausgangssperre für Senioren ist schon längst mehr als ein theoretisches Gedankenkonstrukt. Sie ist in Corona-Zeiten real geworden, nun auch in Baden-Württemberg. Zumindest dann, wenn die Senioren in einem Heim leben, sollen sie in nächster Zeit so gut wie gar nicht mehr hinausgehen. Rechtsstaatlich ist dieser Eingriff per Rechtsverordnung wohl jenseits dessen, was noch zumutbar ist. Er ist geprägt von der Angst, Menschenleben durch Unvernunft zu verlieren. Diese Angst ist leider berechtigt.