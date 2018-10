Ausbau am Flughafen Stuttgart Laudamotion kündigt 17 neue Flugziele im Sommer 2019 an

Von Josef Schunder 16. Oktober 2018 - 11:37 Uhr

Die von der Rennfahrer-Legende Niki Lauda gegründete Fluggesellschaft will ihr Geschäft am Flughafen Stuttgart „nachhaltig“ entwickeln. Foto: dpa

Die österreichische Fluggesellschaft will im kommenden Jahr zwei zusätzliche Flugzeuge in Stuttgart stationieren – und in der Sommersaison 700 000 zusätzliche Tickets verkaufen. Die neuen Flugziele sind für Italien-Reisende interessant, aber nicht nur für sie.

Stuttgart - Für die Stuttgarter Flughafengesellschaft sind die Chancen gewachsen, dass es bei der Passagierzahl auch im kommenden Jahr wieder einen Wachstumsschub geben wird – wenn in Deutschland und der Welt keine große Krisen in Politik und Wirtschaft ausbrechen. Die österreichische Fluggesellschaft Laudamotion kündigte am Dienstagmorgen an, dass sie ihren Flugbetrieb von und nach Stuttgart im Sommer 2019 erheblich ausweiten wolle. Dann solle es 17 zusätzliche Flugziele geben, und statt eines Flugzeugs würden drei Maschinen am Flughafen Stuttgart stationiert. Das schaffe mehr als 100 zusätzliche Arbeitsplätze. Die Suche nach Piloten und Kabinenpersonal sei schon angelaufen.

Mehr zum Thema

Man werde statt rund 200 000 Tickets in diesem Sommer für Fluggäste von und nach Stuttgart in der Sommersaison 2019 etwa 900 000 Tickets anbieten, kündigte Airline-Chef Andreas Gruber in Stuttgart an. Bis Ende Oktober dieses Jahres fliegt Laudamotion ab Stuttgart lediglich Mallorca an. Nach der neuen Planung wird es im Jahr 2019 allein in Italien sechs neue Ziele geben (Venedig/Treviso, Mailand, Verona, Neapel, Bologna sowie Alghero auf Sardinien). Ein weiterer, etwas kleinerer Schwerpunkt wird Kroatien (Split, Pula und Zadar). Außerdem nannte Gruber Kopenhagen, Nizza, Marseille, Göteborg, Budapest, Malaga, Krakau und Podgorica in Montenegro. Kopenhagen sowie Bologna und Neapel sollen an sechs Tagen der Woche angeflogen werden, das schon eingeführte Ziel Palma de Mallorca sogar dreimal täglich. Andere Flugziele sollen zwei- oder dreimal pro Woche im Flugplan auftauchen. Unter diesen Destinationen sind auch solche, die von Stuttgart aus bisher nicht buchbar sind: Alghero, Nizza, Marseille, Göteborg und Podgorica.

Die Fortsetzung des Wachstumskurses wird immer wahrscheinlicher

Die Ankündigung kam mitten in einer aktuellen Wachstumsphase. Bis Ende September ist die Fluggastzahl am Flughafen Stuttgart um 6,8 Prozent im Vergleich zu den ersten drei Quartalen des Vorjahres gestiegen. Alles deutete schon darauf hin, dass die Passagierzahl am Jahresende erstmals die Marge von elf Millionen überspringen wird. Rund 700 000 zusätzliche Fluggäste von Laudamotion versprechen einen weiteren stabilen Aufschwung – zumal der Airline-Chef am Dienstag ankündigte, den Standort Stuttgart über die Sommersaison 2019 hinaus „nachhaltig“ pflegen zu wollen. Flughafendirektorin Arina Freitag hätte auch schon weitere Vorschläge für den Flugplan parat. „Für diesen Flughafen ist es sehr wichtig, dass es hier eine Vielzahl europäischer Destinantionen gibt“, sagte sie. Auch die jetzt angekündigten Destinationen seien eine „spannende Auswahl“. Die Flüge im Sommer 2019 könnten zu Preisen ab 19,99 Euro gebucht werden, sagte Gruber.

Laudamotion wurde von dem österreichischen Ex-Rennfahrer Niki Lauda gegründet und gehört heute zu 75 Prozent der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair.