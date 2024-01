Asyl in Deutschland: Zahl der Erstanträge stieg 2023 um 50 Prozent an

Zahl der Erstanträge stieg 2023 um 50 Prozent an

Asyl in Deutschland

1 Die meisten Erstanträge auf Asyl in Deutschland im Jahr 2023 wurden von Syrern gestellt. (Symbolbild) Foto: dpa/Uli Deck

Im vergangenen Jahr haben etwa 329.000 Personen einen Erstantrag auf Asyl gestellt. Das ist ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr. Im Durchschnitt dauerten die Verfahren länger als ein halbes Jahr.











Rund 329.000 Menschen haben in Deutschland im vergangenen Jahr einen Erstantrag auf Asyl gestellt. Das ist ein Anstieg von etwa 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) am Montag in Nürnberg mitteilte. Dazu kamen den Angaben nach fast 23.000 Folgeanträge.