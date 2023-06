1 Die Tierarztpraxis soll im Erdgeschoss des früheren Postamts einziehen. Foto: Christian Kempf

Früher unterhielt die BW-Bank in der Güntterstraße 7 in Marbach eine klassische Filiale mit Schalter und allem Drum und Dran. Zuletzt habe in den Räumlichkeiten im Erdgeschoss (EG) aber nur noch ein Automat gestanden, zudem habe man Beratungstermine mit Mitarbeitern vereinbaren können, berichtet Bürgermeister Jan Trost. Gegen Ende 2022 verabschiedete sich das Kreditinstitut schließlich endgültig aus dem Wohn- und Geschäftshaus in der Schillerstadt. Inzwischen wird im Erdgeschoss per Umbauarbeiten der Boden dafür bereitet, dass eine Tierarztpraxis einziehen kann. Dass das EG der Immobilie nun wiederbelebt wird, löste im Ausschuss für Umwelt und Technik des Gemeinderats nun aber nicht nur Freudensprünge aus.