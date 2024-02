Anton Kobiakov, Schüler: „Ich entschuldige mich, wenn Ukrainer Müll fallen lassen“

1 Anton Kobiakov besucht in Stuttgart die Cotta-Schule. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Der 18-jährige Anton Kobiakov ist vor dem Krieg aus Kiew nach Stuttgart geflohen. Sein Vater macht sich von der Ukraine aus Sorgen um seine Familie – denn ein Wort lesen er und sein Sohn gerade sehr häufig. Eine Stimme aus unserer Reihe „Zuhause ist hier".











Manchmal liest Anton Kobiakov Kommentare in den sozialen Medien. Vor einem Jahr musste der 18-Jährige aus Kiew nach Stuttgart fliehen. Er will verstehen, wie die Deutschen denken. Ein Wort liest der Schüler häufig: „Abschieben.“ Es ist Kobiakovs Vater, dem das Sorgen mache. „Er ist in der Ukraine geblieben und hat Angst, dass wir zurückmüssen.“