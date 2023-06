Angriff auf Trauergemeinde in Altbach

1 Bei den Razzien wurden offenbar mehrere Menschen festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Seit 6 Uhr durchsuchen Spezialkräfte Wohnungen und Häuser im Raum Ludwigsburg. Die Razzia steht offenbar im Zusammenhang mit dem Angriff auf eine Trauergemeinde in Altbach. Jetzt bestätigt die Polizei, dass mehrere Personen festgenommen wurden.









Bei den Razzien, die am frühen Mittwochmorgen im Kreis Ludwigsburg begonnen haben, hat es erste Festnahmen gegeben. Ein Sprecher des federführenden Landeskriminalamtes hat gegenüber unserer Zeitung bestätigt, dass mehrere Tatverdächtige festgenommen worden seien. Die Razzien sollen im Zusammenhang mit dem Angriff auf eine Trauergemeinde am vergangenen Freitagmittag in Altbach stehen.