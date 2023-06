1 Eine Trauergemeinde in Altbach war am vergangenen Freitag angegriffen worden. (Archivbild) Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Seit den frühen Morgenstunden durchsucht die Polizei in und um Ludwigsburg mehrere Wohnungen und Häuser. Die Razzien sollen im Zusammenhang mit dem Handgranatenangriff auf eine Trauergemeinde in Altbach bei Esslingen stehen.









Seit 6 Uhr an diesem Mittwoch durchsuchen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte unter Federführung des Landeskriminalamtes in Ludwigsburg mehrere Objekte. Nach Recherchen unserer Zeitung handelt es sich um Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Angriff auf eine Trauergemeinde in Altbach bei Esslingen am vergangenen Freitagmittag.