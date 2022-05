1 Im Bürgerbüro Süd und fünf weiteren sind wieder Online-Termine möglich. Allerdings nur für Ausweisangelegenheiten. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Misere in den Stuttgarter Bürgerbüros hält an. Personalengpässe und die Registrierung der Geflüchteten aus der Ukraine bringen die Mitarbeiter an den Rand des Möglichen. Das wirkt sich auf die Warte- und Bearbeitungszeiten aus. Die Stadt weist nun darauf hin, dass das auch in Sachen Personalausweise und Reisepässe Folgen hat. „Wer vor den Sommerferien noch neue Dokumente benötigt, sollte die Vorlaufzeiten dringend berücksichtigen“, heißt es in einer Mitteilung. Es sei von mindestens sechs Wochen auszugehen.

Ob das im Einzelfall überhaupt reicht, ist allerdings nicht sicher. Nach Angaben der Stadt betragen allein die Produktions- und Lieferzeiten der Bundesdruckerei für Personalausweise ungefähr drei bis vier Wochen. Bei Reisepässen seien es in der Regel sogar fünf bis sechs Wochen. Dazu kommt der Vorlauf auf den Bürgerbüros. Betroffene schildern dabei ganz unterschiedliche Erfahrungen. Wer zur richtigen Zeit im richtigen Bürgerbüro vorspricht, kann relativ zügig dran kommen. Andere wiederum kommen auch nach langem Warten nicht zum Zug.

Auch online mit Vorlauf

Die Stadt will für Ausweisangelegenheiten jetzt zumindest ein bisschen Abhilfe schaffen. „Mit Blick auf die bevorstehende Reisezeit“ können in den nächsten Wochen in den sechs größeren Bürgerbüros Bad Cannstatt, Zuffenhausen, Ost, Mitte, Süd und Vaihingen online Termine für die Beantragung von Reisedokumenten gebucht werden. Möglich ist das unter https://service.stuttgart.de. Die Verwaltung weist allerdings darauf hin, dass auch Online-Termine nur in begrenztem Umfang und mit längerem Vorlauf zur Verfügung stehen. Betroffene berichten, dass derzeit bereits Termine für Ende Juni vergeben würden.

In besonders dringenden Fällen kann ein sogenannter Express-Reisepass beantragt werden. Dieser kann für gewöhnlich nach fünf Werktagen abgeholt werden – kostet aber auch deutlich mehr.