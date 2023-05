Engpass Amtsstube: Was ist los in der Verwaltung?

1 Vor dem Rathaus plätschert der Brunnen, drinnen geht vieles eher zäh fließend voran. Foto: dpa/Marijan Murat

Geschlossene Bürgerbüros, Termine erst in mehreren Monaten: Die Klagen über lange Warte- und Bearbeitungszeiten in der Stuttgarter Stadtverwaltung häufen sich.









Das Schild am Bürgerbüro im Stuttgarter Westen hält eine Überraschung für den Besucher bereit. Die Service-Einrichtung ist bis voraussichtlich Mitte September geschlossen, heißt es da. Der Grund: Personalengpässe. Passangelegenheiten und Ähnliches müssen warten oder in einem anderen Stadtbezirk erledigt werden. Doch auch dabei gilt, Vorsicht walten zu lassen. Denn vielerorts gibt es beim Bürgerservice in der Landeshauptstadt Schließungen, Verkürzungen oder lange Wartezeiten.