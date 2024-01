Ampel-Regierung: SPD-Fraktion erhöht wegen Bauernprotesten Druck für Reform der Schuldenbremse

1 Landwirte demonstrierten auch vor dem Dreikönigstreffen der FDP. Die Partei gerät zunehmend unter Druck. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Angesichts der bundesweiten Bauernproteste gegen die Subventionskürzungen beim Agrardiesel erhöht die SPD-Bundestagsfraktion den Druck auf den Koalitionspartner FDP für eine rasche Reform der Schuldenbremse.











Link kopiert



Angesichts der bundesweiten Bauernproteste gegen die Subventionskürzungen beim Agrardiesel erhöht die SPD-Bundestagsfraktion den Druck auf den Koalitionspartner FDP für eine rasche Reform der Schuldenbremse. So sollen mehr Spielräume für Investitionen geschaffen werden, heißt es in einer internen Vorlage für die Klausurtagung der Bundestagsfraktion, aus der die „Süddeutsche Zeitung“ zitiert. „Die Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form ist nicht mehr zeitgemäß“.