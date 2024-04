Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart wollen in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft gleich in zweifacher Hinsicht Geschichte schreiben. Zum einen können sie den dritten Titel dieser Saison gewinnen – das Triple aus Supercup, Pokalsieg und Meisterschaft gelang dem Club noch nie. Zudem wäre die erneute Meisterschaft die dritte in Folge. Auch das wäre ein Novum für Allianz MTV Stuttgart, zuletzt gelang eine solche Serie dem Dresdner SC von 2014 bis 2016, davor dem SSC Schwerin von 2011 bis 2013.

Zunächst aber gilt es für die Stuttgarterinnen an diesem Mittwochabend in der Finalserie gegen den SSC Schwerin den Gleichstand herzustellen. Das erste Aufeinandertreffen mit dem Team um die frühere Stuttgarter Zuspielerin Pia Kästner haben die MTV-Frauen am Samstagabend in Schwerin nämlich mit 2:3 verloren.

Nun also das erste Heimspiel in der ausverkauften Scharrena (erster Aufschlag: 19 Uhr). Wie es läuft? Wie es steht? Wie die Stimmung in der Halle ist? Erfahren Sie alles in unserem Liveticker.

Das dritte Spiel der Finalserie findet am kommenden Samstag (17.10 Uhr) wieder in Schwerin statt.