Pokalsieg von Allianz MTV Stuttgart: Ein Titelgewinn voll großer Emotionen

13 So sehen Siegerinnen aus: MTV Allianz Stuttgart ließ im Pokalfinale nichts anbrennen. Die emotionalsten Bilder in unserer Bildergalerie. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Volleyballerinnen zeigen im Pokalfinale gegen den SC Potsdam eine Topleistung, erinnern an Tore Aleksandersen – und wollen nun das Triple.











Erfolgreiche Mannschaften haben oft auch beim Feiern große Qualitäten. Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart sind da keine Ausnahme. Nachdem sie beim 3:0-Erfolg (25:14, 25:19, 25:15) das Pokalfinale am Sonntag gegen den SC Potsdam dominiert hatten, machten sie die SAP-Arena in Mannheim zu ihrer Partymeile. Erst in einer Jubeltraube auf dem Spielfeld, dann in der Kurve mit den rund 1000 mitgereisten Fans, die lautstark „Oh, wie ist das schön . . .“ sangen. Und schließlich in der Kabine bei lauter Musik und ausgiebigen Sektduschen.