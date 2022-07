Fahrrad geklaut: Was tun?

Allein im Jahr 2021 wurden laut Kriminalstatistik des Innenministeriums über 230.000 Fahrräder in Deutschland gestohlen. Zwar waren die Zahlen in den letzten Jahren rückläufig, doch handelt es sich dabei nur um die Diebstähle, die auch zur Anzeige gebracht wurden. Die Dunkelziffer lässt sich schwer einschätzen. Was Sie tun können, wenn Ihr Fahrrad gestohlen wurde, erfahren Sie hier.

Schritt 1: Polizei verständigen

Erste Anlaufstelle nach einem Fahrraddiebstahl sollte die Polizei sein. Dafür müssen Sie nicht persönlich auf das Polizeipräsidium gehen. Ein Fahrraddiebstahl kann online über die Internetwachen der Polizei angezeigt werden . Zwar wird laut Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) nur jeder zehnte Diebstahl aufgeklärt, allerdings ist die Anzeige auch wichtig, um den Versicherungsschutz zu erhalten.

Schritt 2: Fahrradklau der Versicherung melden

Grundsätzlich können Fahrräder über die Hausratsversicherung oder eine spezielle Fahrradversicherung versichert sein. Erstere greift allerdings meist nur, wenn das Fahrrad bei einem Einbruch oder aus einem geschlossenen Raum (Keller, Garage usw.) gestohlen wurde. Am Bahnhof oder an sonstigen öffentlichen Plätzen gestohlene Fahrräder sind nur durch die Hausratsversicherung gedeckt, wenn diese zusätzlich ein Fahrradklausel enthält, schreibt der Gesamtverband der Versicherer (GDV). Bei der Fahrradversicherung kommt es auf die individuellen Konditionen an.

Was braucht die Versicherung?

Welche Unterlagen und Informationen die Versicherung von Ihnen einfordert, hängt immer vom jeweiligen Unternehmen ab. In der Regel werden jedoch das polizeiliche Aktenzeichen der Anzeige, Serien- oder Rahmennummer sowie eventuelle Kaufbelege oder sonstige Besitznachweise wie Bilder benötigt. Auch zu den Umständen des Diebstahls müssen meist Angaben gemacht werden. Ist ein aufgebrochenes Schloss vorhanden, sollten Sie dieses unbedingt als Beweismaterial aufheben.

Schritt 3: Selbst Ausschau halten

Da die Aufklärungsquote bei Fahrrädern nur etwa 10 % beträgt, können Sie sich auch selbst auf die Suche nach dem Drahtesel machen. Entweder Sie fahren ganz klassisch die Stadt ab und bitten Freunde, Bekannte und Verwandte ebenfalls die Augen offen zu halten. Oder Sie durchkämmen die gängigen Internetmarktplätze wie eBay Kleinanzeigen, Shpock oder den Marketplace von Facebook nach dem gestohlenen Fahrrad. Vielleicht bietet es dort jemand zum Kauf an.

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie Ihr Fahrrad gefunden haben, versuchen Sie auf keinen Fall, dieses eigenständig zurückzuholen. Zwar bleiben Sie Eigentümer des Fahrrads, doch um es zurückzuholen dürfen Sie selbstverständlich keine Straften wie Hausfriedensbruch oder Körperverletzung begehen. Abgesehen davon wissen Sie nicht, wie die Person tickt, die es gestohlen hat und ob sie womöglich gefährlich ist. Es ist daher immer ratsam, die Polizei hinzuziehen, den Sachverhalt zu schildern und gemeinsam das Fahrrad zurückzuholen.

Schritt 4: Fahrrad im Internet registrieren

Im Internet gibt es mittlerweile eine Reihe von Webseiten, auf denen gestohlene Fahrräder registriert werden können. So kann die Gemeinschaft eventuell dabei helfen, das gestohlene Fahrrad an seinen rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Einige der Portale sind:



Wie schützt man sich gegen einen Fahrraddiebstahl?

