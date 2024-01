Afrika Cup und Asienmeisterschaft: Wann sind die Profis des VfB Stuttgart im Einsatz?

Hiroki Ito macht am Sonntag den Auftakt: Wir geben einen Überblick über alle Spielzeiten der Stuttgarter Akteure bei den kontinentalen Turnieren in Afrika und Asien.

Fast täglich wird in nächster Zeit ein Spieler des VfB Stuttgart im Nationaltrikot auflaufen: Zwei große Turniere starten an diesem Wochenende – und die Stuttgarter stellen in jedem zwei Profis. Serhou Guirassy (Guinea) und Silas Katompa (DR Kongo) spielen in der Elfenbeinküste um den Afrika Cup, Hiroki Ito (Japan) und Woo-yeong Jeong (Südkorea) in Katar um die Asienmeisterschaft. Wir geben einen Überblick über die Termine der Partien (jeweils deutsche Zeit).

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart Transfermarkt Enzo Millot verlängert vorzeitig Er ist im Sommer 2021 zum VfB gekommen – und hat sich zum Leistungsträger entwickelt. Nun verlängert Enzo Millot seinen Vertrag vorzeitig.

Serhou Guirassy spielt am 15.1. um 18 Uhr gegen Kamerun, am 19.1. um 21 Uhr gegen Gambia und am 23.1. um 18 Uhr gegen den Senegal.

Lesen Sie auch

Silas Katompa spielt am 17.1. um 21 Uhr gegen Sambia, am 21.1. um 15 Uhr gegen Marokko und am 24.1. um 21 Uhr gegen Tansania.

Hiroki Ito spielt am 14.1. gegen Vietnam, am 19.1. gegen den Irak und am 24.1. gegen Indonesien (immer 12.30 Uhr).

Woo-yeong Jeong spielt am 15.1. gegen Bahrain, am 20.1. gegen Jordanien und am 25.1. gegen Malaysia (immer 12.30 Uhr).

Wie und ob es danach für die vier Stuttgarter weitergeht, hängt vom Abschneiden in der Vorrunde ab. Bei beiden Turnieren stehen Ende Januar die Achtelfinal-Partien auf dem Programm.