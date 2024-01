VfB Stuttgart Transfermarkt: Enzo Millot verlängert vorzeitig

Der VfB Stuttgart kommt bei seiner Zukunftsplanung voran. Denn mit Enzo Millot hat der Fußball-Bundesligist vorzeitig den Vertrag verlängert. Ursprünglich war das Arbeitspapier des 21-Jährigen bis 2025 datiert, jetzt läuft der Kontrakt nach Informationen unserer Redaktion bis 2028. Drei Jahre länger soll der Mittelfeldspieler also beim Tabellendritten bleiben – im Idealfall. Klar ist, dass Millot nun nicht nur mehr Geld erhält, sondern jetzt auch über eine Ausstiegsklausel in seinem Kontrakt verfügt.

Das ist der Preis, den der VfB für seine neuen Erfolge bezahlen muss. Zwar strebt der Sportdirektor Fabian Wohlgemuth an, diese Abhängigkeiten zu reduzieren, aber noch müssen die Stuttgarter am Verhandlungstisch Kompromisse eingehen. Bei Millot ist das der Fall, weil er sich unter dem Chefcoach Sebastian Hoeneß in dieser Saison zum Stammspieler entwickelt hat. Zudem gehört das frühere Talent der AS Monaco (kam im Sommer 2021 für 1,75 Millionen Euro zum VfB) zu Frankreichs U-21-Auswahl. Ein Kader, dessen Spieler viel Potenzial attestiert wird und die deshalb auf dem Transfermarkt begehrt sind.

Da Millot einen neuen Vertrag unterschrieben hat, will der VfB jetzt auch mit Kapitän Waldemar Anton und dem Nationalspieler Chris Führich zu einem Abschluss kommen. Deren aktuelle Arbeitspapiere laufen 2025 aus. Mit ihnen stehen die Stuttgarter seit Längerem in aussichtsreichen Gesprächen, im Falle von Anton hat man sich bereits grundsätzlich geeinigt.