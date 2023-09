1 Die Affäre um Sven Mislintat, der bei Ajax Amsterdam schwer in der Kritik steht, zieht immer weitere Kreise und erreicht nun den VfB. Foto: dpa/Marijan Murat

Der ehemalige VfB-Sportchef Sven Mislintat, aktuell Technischer Direktor von Ajax Amsterdam, steht wegen eines möglichen Interessenkonflikts im Zusammenhang mit dem Transfer von Borna Sosa von Stuttgart nach Amsterdam in der Kritik. Abgewickelt wurde der Deal mithilfe der Agentur AKA Global, die wiederum Anteilseigner von Mislintats Datenanalyse-Unternehmen Matchmetrics ist – also in einer unternehmerischen Beziehung mit ihm steht. Dieser Umstand soll gegen Regel-Kodex des Clubs aus Amsterdam verstoßen.