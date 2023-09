1 Lief beim Wechsel von Borna Sosa zu Ajax Amsterdam alles sauber ab? Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der ehemalige Sportchef des VfB Stuttgart, Sven Mislintat, steht bei seinem neuen Club Ajax Amsterdam im Kreuzfeuer der Kritik. Gegen ihn werden schwere Vorwürfe erhoben. Was steckt hinter den Anschuldigungen?











Link kopiert



Wenn man bei einem europäischen Spitzenclub in verantwortlicher Position arbeitet und es sportlich nicht läuft, muss man mit Kritik leben. Insofern ist das, was Sven Mislintat, der ehemalige Sportchef des VfB Stuttgart und nun Technischer Direktor bei Ajax Amsterdam, am vergangenen Sonntag erlebte, entsprechend eingepreist. Nach der 1:3-Pleite von Ajax gegen den FC Twente Enschede brachten sich die Ehemaligen des Clubs in Stellung. Die Einkaufspolitik sei völlig verfehlt, dazu habe der neue Mann keinen Stil, ließen Rafael van der Vaart, Marco Van Basten und Andy van der Meyde über die Medien wissen. So weit, so normal für einen Club, der das Gewinnen gewohnt ist und für den ein zwölfter Tabellenplatz in der Eredivisie nach vier Spieltagen einer Majestätsbeleidigung gleichkommt.