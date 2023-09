1 Seit Mai 2023 technischer Direktor bei Ajax: Sven Mislintat Foto:

Für Sven Mislintat läuft es bei seinem neuen Club Ajax Amsterdam nicht gut. In der Eredivisie belegt der Rekordmeister nach vier Spielen nur den zwölften Rang, weshalb unter anderem von einer verfehlten Einkaufspolitik die Rede ist. Adressat: Sven Mislintat, der technische Direktor von Ajax . Drei ehemalige Amsterdamer Profis, darunter Rafael van der Vaart, schossen öffentlich gegen den 50-Jährigen. Doch die Kritik an seiner Einkaufspolitik ist noch harmlos im Vergleich zu den Vorwürfen, die in Bezug auf die Geschäftsgebaren des frühere Sportdirektor des VfB Stuttgart (bis November) laut werden.