Am 20. Oktober und am 17. November 2022 wurden in Botnang, in der Furtwängler- und in der benachbarten Bauernwaldstraße, zwei Mädchen angefahren. Glücklicherweise wurden die beiden siebenjährigen Kinder dabei lediglich leicht verletzt. Die Unfälle waren dennoch Auslöser für die Elternschaft, mehr Sicherheit auf Schulwegen zu fordern. Mit Erfolg: Nach einer Begehung mit Vertretern von Stadt und Polizei wurden Fahrbahnmarkierungen, die auf Kinder aufmerksam machen sollen, genehmigt – und schließlich auch aufgebracht.