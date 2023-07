Schulwegunfälle in Stuttgart – So reagieren Polizei und Stadt

1 Die schwächsten Teilnehmer am Straßenverkehr sind kleine Kinder. Immer wieder kommt es auch in Stuttgart zu brenzligen Situationen. Meist gehen sie glimpflich aus. Foto: dpa/Patrick Pleul

Im vergangenen Jahr sind 30 Kinder auf dem Weg von oder zu der Schule verletzt worden, zwei davon schwer. Gemeinsam mit Elternvertretern werden Unfallstellen begutachtet und wird nach Lösungen für mehr Sicherheit gesucht.









Am 9. März ist eine Achtjährige in der Leitzstraße in Feuerbach auf dem Heimweg von der Raiffeisen-Schule zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn getreten und von einem Ford erfasst worden. Mit schweren Verletzungen am Kiefer kam sie in ein Krankenhaus, musste operiert werden. „Mittlerweile geht es ihr aber so weit wieder gut“, sagt die Mutter.