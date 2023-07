Abgesagter Macron-Besuch in Ludwigsburg

1 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die deutsch-französische Freundschaft am besonderen Ort Ludwigsburg am Montag dennoch würdigen – auch ohne das Ehepaar Macron, Foto: dpa/Kamil Zihnioglu

Das Deutsch-Französische Institut in Ludwigsburg feiert sein 75-Jahr-Bestehen heute auch ohne Emmanuel Macron mit hohem Besuch. In der Stadt ist man nach dem großen Vorbereitungsaufwand enttäuscht, hat aber auch Verständnis.









Bei aller Verdrossenheit über die Absage des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron: Das Deutsch-Französische Institut in Ludwigsburg, das älter ist als die Bundesrepublik selbst, feiert an diesem Montag sein 75-Jahr-Bestehen dennoch mit dem geplanten Festakt – inklusive des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. „Es ist für Ludwigsburg eine große Ehre, dass der Bundespräsident trotz des abgesagten Staatsbesuches kommt“, kommentiert Oberbürgermeister Matthias Knecht. „Dass er auf diese Weise die Bedeutung des Deutsch-Französischen Instituts würdigt, ist ein großartiges Zeichen.“ Als hochrangiger Gast aus Frankreich ist nun die französische Europa-Ministerin Laurence Boone beim Festakt im Forum am Schlosspark eingeplant.