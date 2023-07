6 Seit Anfang der 1990er Jahre wird das Feuerwerk sekundengenau zur Musik abgebrannt. Foto: avanti/Ralf Poller

Die Feuerwerkskörper wurden sekundengenau zur Musik von Jacques Offenbach gezündet – als Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es hätte alles so gut gepasst. Am Samstagabend das Musikfeuerwerk im Blühenden Barock zur Musik des französisch-deutschen Komponisten Jacques Offenbach und am Sonntag dann die Anreise des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zu seinem zweitägigen Deutschlandbesuch, der ihn am Montag auch nach Ludwigsburg geführt hätte. Geplant war ein Empfang mit militärischen Ehren im Innenhof des Residenzschlosses. Im Anschluss wollte Emmanuel Macron gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Festakt zum 75-jährigen Bestehen des Deutsch-Französischen Instituts teilnehmen.