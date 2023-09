1 Das KBA ruft den Konzern auf, bis Ende Juli mitzuteilen, wie die Probleme gelöst werden können. (Archivbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Weil wieder Vorwürfe der Abgasmanipulation im Raum stehen, droht das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), tausende Mercedes-Autos stillzulegen. Die Einzelheiten.











Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) droht Mercedes-Benz mit der Stilllegung tausender Diesel-Pkw wegen Abgasmanipulation. Eine Reihe von in Fahrzeugen mit der Abgasnorm Euro 6 verbaute Motoren weise „unzulässige Abschalteinrichtungen“ auf. Das geht aus einem Schreiben des KBA an den Stuttgarter Konzern vom 5. Juli hervor. Die Deutsche Umwelthilfe veröffentlichte am Freitag das Schreiben, zuvor hatten der „Spiegel“ und der Bayerische Rundfunk darüber berichtet.