In Stuttgart ist das Firmenlogo von Daimler an vielen Stellen präsent. Hier in Stuttgart-Möhringen.

Den Herbst wird der von weit her sichtbare Mercedes-Stern nicht mehr komplett erleben. Nach Jahrzehnten, in denen er oben auf dem Firmengebäude Wind und Wetter ausgesetzt war, ist bald Schluss für ihn. Vor etwas mehr als zwei Jahren ist der Mercedes-Stern – zumindest vorübergehend – vom Turm des Hauptbahnhofs in Stuttgart heruntergeholt worden, nun ist das nächste Exemplar an der Reihe.