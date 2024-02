Ab wann darf man Red Bull kaufen und trinken?

In Deutschland gibt es kein gesetzliches Mindestalter für den Kauf und Verzehr von Energy Drinks wie Red Bull, Monster und Co. Auch Kinder und Jugendliche dürfen die Wachmacher kaufen und trinken. Allerdings besteht vonseiten der Händler keine Abgabepflicht. Aus diesem Grund werden Energy Drinks in manchen Geschäften und Supermärkten erst ab 16 oder sogar 18 Jahren angeboten.

Ab wann wird der Konsum bedenklich?

Obwohl es kein Mindestalter für den Verzehr von Energy Drinks gibt, sollte man es bei deren Konsum nicht übertreiben. Behörden wie das Bundesinstitut für Risikobewertung und das Bundeszentrum für Ernährung raten insbesondere Kindern vom Verzehr von Energy Drinks ab, da die Datenlage zur Auswirkung auf den Körper spärlich ist. Wenn Kinder und Jugendliche jedoch koffeinhaltige Getränke zu sich nehmen, empfiehlt die European Food Safety Authority 3 mg Koffein pro Kilo Körpergewicht nicht zu überschreiten. Diese Menge wird als gesundheitlich unbedenklich angesehen.

Ein Kind, das zum Beispiel 40 Kilogramm wiegt, sollte demnach nicht mehr als 120 mg Koffein zu sich nehmen. Eine Dose Red Bull enthält 80 mg Koffein. Beim Verzehr von zwei Dosen wäre die Höchstmenge also deutlich überschritten. Allerdings sollte man die 3 mg nicht als Verzehrempfehlung verstehen, sondern als die maximale als unbedenklich erachtete Menge. Die Reaktion auf Koffein kann von Mensch zu Mensch unterschiedlich ausfallen. Koffeinempfindliche Personen könnten bereits bei geringeren Mengen negative Auswirkungen wie Herzrasen, Schlafstörungen oder Nervosität erfahren.

Da Energy Drinks laut der Verbraucherzentrale in der Regel schneller und in größeren Mengen konsumiert werden als zum Beispiel Kaffee, fordert diese ein Verkaufsverbot von Erfrischungsgetränken mit einem erhöhten Koffeingehalt von über 150 Milligramm je Liter. In Ländern wie Polen und Lettland gibt es solche Verkaufsverbote bereits. Dort dürfen Energy Drinks nicht mehr an Jugendliche unter 18 Jahren verkauft werden. Bislang hat die Forderung der Verbraucherzentrale jedoch zu keiner gesetzlichen Änderung geführt, weshalb auch Energy Drinks mit erhöhtem Koffeingehalt nach wie vor von Kindern und Jugendlichen gekauft werden dürfen.

Hinweis: Andere Länder empfehlen sogar noch geringere Höchstmengen Koffein für Kinder und Jugendliche. In Kanada liegt die empfohlene maximale Tagesdosis für Personen unter 18 Jahren zum Beispiel bei 2,5 mg pro Kilo Körpergewicht.

Was passiert, wenn man zu viel trinkt?

Ein erhöhter Koffeinkonsum kann unter anderem zu Symptomen wie Unruhe, Zittrigkeit, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, erhöhter Herzfrequenz und Angstzuständen führen. Die Datenlage in Bezug auf Kinder und Jugendliche sei nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung jedoch recht dünn. Man wisse zum Beispiel nicht, was passiert, wenn Minderjährige über einen längeren Zeitraum regelmäßig mehr als einen Liter Energy Drinks konsumieren. Auch zu den Auswirkungen von Alkohol in Kombination mit Energy Drinks gebe es kaum Untersuchungen. Viele Behörden raten daher insbesondere Kindern davon ab, Energy Drinks zu konsumieren. Die American Academy of Pediatrics geht sogar noch weiter und gibt an, dass Energy Drinks weder von Kindern noch von Jugendlichen verzehrt werden sollten.