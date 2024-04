1 Die Landesgebäude in Heslach werden für Flüchtlinge geprüft. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Nach der Absage einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) für Flüchtlinge in Pforzheim und anhaltendem Widerstand in Fellbach für eine LEA nimmt das Justiz- und Migrationsministerium von Marion Gentges (CDU) den Standort Stuttgart verschärft in den Fokus. Neben dem Areal des früheren IBM-Deutschlandsitzes in Vaihingen sollen gleich drei weitere Standorte auf ihre Eignung untersucht werden. Einer ist bereits im Landesbesitz.