Die vielen Kastanienbäume, die ringsherum den Karlsplatz im Herzen Stuttgarts säumen, sind speziell im Sommer ein Segen. Die ordentlich in den Himmel ragenden grünen Gewächse spenden mit ihrem dichten Blattbestand reichlich Schutz vor der prallen Sonne. „Mit dem Schatten der Bäume geht es wirklich ein bisschen besser“, sagt Jannik, Ausschenker bei einem der vielen Bierstände auf dem Hamburger Fischmarkt. Doch trotz den Schatten spendenden Kastanien ist es bullig heiß auf dem Karlsplatz. Das Thermometer klettert an diesem Wochenende auf weit über 30 Grad. „Da fahren wohl viele lieber zum Neckar oder ins Schwimmbad“, kann sich Jannik gut erklären, warum sich der Publikumsandrang auf dem Fischmarkt an den späten Nachmittagsstunden am Samstag noch in Grenzen hält.