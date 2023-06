300 Kinder warten auf einen Schulplatz in Stuttgart

1 Diese Schüler aus der Ukraine lernen in einer Vorbereitungsklasse an der Ameisenbergschule in Stuttgart deutsch. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Knapp 300 Flüchtlingskinder aus der Ukraine stehen derzeit beim Staatlichen Schulamt Stuttgart auf der Warteliste für einen Schulplatz. Aber die Einrichtung von Vorbereitungsklassen gestaltet sich mühsam.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











An vielen Stuttgarter Schulen sind Flüchtlingskinder aus der Ukraine direkt in Regelklassen gelandet – unabhängig davon, ob sie deutsch können oder nicht. Inzwischen stehen weitere 300 beim Staatlichen Schulamt auf der Warteliste für einen Schulplatz. Doch mit der Einrichtung von Vorbereitungsklassen tun sich die Schulbehörden schwer. Dabei würden solche Klassen dringend gebraucht. Auch an Gymnasien.