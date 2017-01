Unfall in Stuttgart-Nord Audi landet auf dem Dach

Von red 23. Januar 2017 - 18:20 Uhr

Ein 41-jähriger Audi-Fahrer fährt auf der Heilbronner Straße im Stuttgarter Norden auf einen Mercedes auf, überschlägt sich und landet auf dem Dach.





Stuttgart-Nord - Ein 41-jähriger Audi-Fahrer hat am Montagnachmittag in der Heilbronner Straße in Stuttgart-Nord einen Verkehrsunfall verursacht und sich dabei mit seinem Auto überschlagen.

Wie die Polizei berichtet, war der 41-Jährige gegen 14.30 Uhr in der Heilbronner Straße vom Hauptbahnhof Stuttgart kommend in Richtung Pragsattel unterwegs. Etwa auf Höhe der Stadtbibliothek fuhr er aus bislang unbekannter Ursache auf den Mercedes einer 36-Jährigen auf. Durch den Aufprall überschlug sich der Audi und kam auf dem Dach zum Liegen.

Heilbronner Straße musste einseitig gesperrt werden

Der 41-jährige Audi-Fahrer wurde leicht verletzt. Die 36-jährige Mercedes-Fahrerin blieb unverletzt, ihre 57-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Heilbronner Straße zeitweise einseitig gesperrt werden. Es kam dadurch zu Verkehrsbehinderungen.