Unfall auf der B10 Umgekippter Lastwagen sorgt für Verkehrschaos am Morgen

Von dja 03. Mai 2017 - 13:35 Uhr

Nach dem Unfall auf der B10 am Mittwochmorgen um drei Uhr hat die Polizei die Unfallstelle geräumt. Die Bundesstraße ist wieder freigegeben, der Verkehr rollt wieder.





Stuttgart - Nachdem ein umgekippter Lkw die B10 Richtung Esslingen am Mittwochmorgen im Berufsverkehr stundenlang blockiert hatte, ist die Strecke mittlerweile wieder freigegeben. Wie die Polizei bestätigte, waren die Bergungsmaßnahmen um 12.40 Uhr abgeschlossen.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt, die Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn. Ein Radlader war eingesetzt worden, um die Ladung aufzusammeln. Im Berufsverkehr staute sich der Verkehr in Richtung Esslingen bis in die Stadt zurück. Die Polizei berichtet, dass sich auch ein Rückstau bis in den Kappelbergtunnel gebildet habe, weil der aus dem Remstal kommende Verkehr in Richtung Esslingen nicht abfließen konnte.

Der 48 Jahre alter Fahrer wollte gegen 3.15 Uhr die B10 an der Ausfahrt Hedelfingen verlassen und geriet aus bislang ungeklärter Ursache an der Ausfahrtsrampe auf die linke Leitplanke.

Metallteile verteilten sich großflächig auf der Fahrbahn

Im weiteren Verlauf rutschte der Lkw über die Leitplanke, stürzte nach links über die Böschung und kam mittig auf der Straße zum Liegen. Die Ladung, zirka 20 Tonnen Präzisionsmetallteile für den Motorenbau, verteilte sich großflächig auf der Fahrbahn, so dass diese für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt werden musste.

Für die Bergung des Lkw und die Beseitigung der Ladung mussten Spezialfahrzeuge angefordert werden. Während der Sperrung war eine örtliche Umleitung eingerichtet, es kam zu teils erheblichen Behinderungen. Auch auf der Gegenfahrbahn kam es durch schaulustige Autofahrer wieder zu Verkehrsstörungen.

Der Schaden am Lkw beläuft sich auf zirka 80.000 Euro, die Ladung hatte offenbar einen Wert von mehreren hunderttausend Euro.