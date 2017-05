Richtung Esslingen Umgekippter Lastwagen blockiert B10

Von red/dpa/lsw 03. Mai 2017 - 07:15 Uhr

Auf der Bundesstraße 10 ist in der Nacht zum Mittwoch ein Lastwagen umgekippt und blockiert seitdem die Straße Richtung Esslingen. Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen.





Stuttgart-Hedelfingen - Nach einem Unfall mit einem Lastwagen auf der Bundesstraße 10 in Stuttgart rechnet die Polizei mit erheblichen Verkehrsbehinderung.

In der Nacht zum Mittwoch kippte ein Lastwagen aus bisher ungeklärter Ursache auf der Höhe Otto-Hirsch-Brücken um und blockiert seitdem die Fahrbahn in Richtung Esslingen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn. Die Bergung kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Der Verkehr von der vierspurigen Bundesstraße wird umgeleitet. Laut Polizei ist der Ausfahrtstreifen frei. Autofahrer können also vor der Unfallstelle rechts raus, gerade über die Kreuzung rüber und dahinter wieder auf die Bundesstraße fahren. Da das Tempo hier stark gedrosselt werden muss und der Verkehr nur einspurig verlaufen kann, ist mit Verzögerungen zu rechnen.