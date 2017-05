Stuttgart-Bad Cannstatt Auto kollidiert mit Stadtbahn

Von red/dja 24. Mai 2017 - 16:18 Uhr

Am frühen Mittwochnachmittag kommt es in Stuttgart-Bad Cannstatt zu einem Unfall: Eine junge Autofahrerin übersieht beim Abbiegen offenbar eine Stadtbahn.





7 Bilder ansehen

Stuttgart-Bad Cannstatt - Beim Zusammenstoß mit einer Stadtbahn ist am Mittwochnachmittag in der Schmidener Straße (Stuttgart-Bad Cannstatt) eine 25-jährige Autofahrerin verletzt worden.

Mehr zum Thema

Laut Polizei bog die 25-Jährige mit ihrem Hyundai gegen 13.55 Uhr von einer Hofeinfahrt an der Marienburger Straße nach rechts in die Schmidener Straße ab und übersah hierbei offenbar die Stadtbahn der Linie U 2, die in Richtung Innenstadt unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde die 25-Jährige verletzt, sie kam in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.