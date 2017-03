Polizei-Bilanz aus Stuttgart und Region Stadtbahn-Unfall überschattet sonniges Wochenende

Von red/dja 27. März 2017 - 10:30 Uhr

Am Samstagabend kommt es auf der Neckarstraße zu einem schweren Stadtbahnunfall. Wir haben die Bilanz der Polizei aus Stuttgart und der Region vom Wochenende.





Stuttgart - Am Samstagabend fährt ein Mann in seinem Mercedes auf der Neckarstraße in Richtung Innenstadt und will an der Kreuzung zur Villastraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach links abbiegen. Er kollidiert dabei mit einer Stadtbahn. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Mehr zum Thema

Ein Unbekannter versprüht am Samstagmorgen auf der Tanzfläche einer Diskothek in der Theodor-Heuss-Straße Reizgas. Vier Gäste müssen ins Krankenhaus. Mehr zu dem Thema lesen Sie hier.

Einem 20-Jährigen wird am Sonntagmorgen in der Klett-Passage das Handy gestohlen. Als er die beiden Tatverdächtigen auf den Diebstahl anspricht, zückt einer eine Rasiermesserklinge. Hier lesen Sie die komplette Meldung.

Ein Jugendlicher beobachtet am Samstagnachmittag, wie ein Dieb in Weil der Stadt einer Seniorin die Handtasche abnimmt. Der junge Mann zögert nicht lange und nimmt die Verfolgung auf. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Ein 18-Jähriger aus dem Rems-Murr-Kreis legt auf einer gesperrten Straße eine rasante Fahrt hin. Er sowie sein Beifahrer werden dabei leicht, der Mitfahrer auf der Rückbank schwer verletzt. Mehr zu der Fahrt lesen Sie hier.