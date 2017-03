Nach Stadtbahn-Unfall in Stuttgart Zwei Verletzte und hoher Schaden

Von red 26. März 2017 - 09:21 Uhr

Die Ursache für den schweren Stadtbahnunfall in der Neckarstraße am Samstagabend ist geklärt. Nach neuen Informationen wurde nicht nur der Fahrer, sondern auch die Stadtbahnfahrerin bei der Kollision verletzt. Der Schaden ist immens.





Stuttgart - Bei dem Stadtbahnunfall in Stuttgart-Ost am Samstagabend sind nach Polizeiangaben zwei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer.

Ein 52-jähriger Autofahrer war gegen 19 Uhr auf die Gleise geraten. Der Mann fuhr auf der Neckarstraße in Richtung Innenstadt (wir berichteten), wollte an der Kreuzung zur Villastraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach links abbiegen und kollidierte hierbei mit einer in gleicher Richtung fahrenden Stadtbahn der Linie U1. Durch den Aufprall mit der Stadtbahn wurde das Auto mehrere Meter mitgeschleift und kam im Gleisbett zum Stehen.

Im Wagen eingeklemmt

Der 52-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste mit schweren Verletzungen von der Feuerwehr geborgen und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die 43-jährige Stadtbahnfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme waren die Neckarstraße bis gegen 20.30 Uhr gesperrt sowie die Stadtbahnlinien unterbrochen. Am Mercedes und der Stadtbahn entstand jeweils ein Schaden von rund 50.000 Euro.