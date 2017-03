Vorfall in Stuttgart Vier Verletzte bei Reizgasattacke in Disco

Von red 25. März 2017 - 10:58 Uhr

Vier Personen wurden am Samstagmorgen in einer Discothek in Stuttgart-Mitte durch Reizgas verletzt. (Symbolbild)Foto: dpa

Für vier Gäste einer Disco in Stuttgart-Mitte ist der Besuch im Krankenhaus geendet: Ein Unbekannter versprühte am frühen Samstagmorgen Reizgas auf der Tanzfläche. Die Disco musste geräumt werden.

Stuttgart - Vier Personen wurden am Samstagmorgen in einer Discothek in Stuttgart-Mitte durch Reizgas verletzt.

Ein Unbekannter hatte laut Polizei gegen 3.20 Uhr auf der Tanzfläche einer Diskothek in der Theodor-Heuss-Straße Reizgas versprüht, woraufhin die Betreiber der Gaststätte die Besucher ins Freie schickten. Ein männlicher und drei weibliche Gäste im Alter von 18 bis 21 Jahren erlitten durch das Gas Reizungen der Atemwege. Sie wurden anschließend von Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in Stuttgarter Krankenhäuser verbracht.

Tierschutzspray gefunden

Nachdem die Feuerwehr, die mit einem Löschzug angerückt war, Luftmessungen durchgeführt hatte, konnten die Besucher wieder die Lokalität betreten. Bei der Absuche im Lokal konnte ein Tierschutzspray aufgefunden werden. Die Ermittlungen nach dem Verursacher dauern an.