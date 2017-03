Schwerer Stadtbahn-Unfall in Stuttgart Mercedes-Fahrer nach Zusammenstoß schwer verletzt

Von red 25. März 2017 - 20:08 Uhr

Ein Mercedes-Fahrer ist in der Neckarstraße aus bisher ungeklärter Ursache in das Gleisbett der Stadtbahn geraten. Eine heranfahrende Stadtbahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.





Stuttgart - Zu einem schweren Unfall zwischen einem Mercedes und einer Stadtbahn ist es am Samstagabend gegen 19 Uhr auf der Neckarstraße nahe des SWR-Gebäudes in Stuttgart-Ost gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr nach links in das Gleisbett der Stadtbahn. Die Stadtbahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in den Mercedes.

Laut Polizei wurde der Fahrer des Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Neckarstraße wurde zur Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Auch bei den Stadtbahnlinien U1, U11, U14 und U2 kam es zu einer knapp zweistündigen Unterbrechung von der Haltestelle Metzstraße an.