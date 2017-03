Raub in Stuttgart Mit Rasiermesserklinge in Klett-Passage bedroht

Von red 26. März 2017 - 14:24 Uhr

Einem alkoholisierten 20-Järhigen ist am Sonntagmorgen in der Klett-Passage in Stuttgart-Mitte das Handy gestohlen worden. (Symbolbild)Foto: dpa

Einem alkoholisierten 20-Järhigen ist am Sonntagmorgen in der Klett-Passage in Stuttgart-Mitte das Handy gestohlen worden. Als er die beiden Tatverdächtigen auf den Diebstahl ansprach, zückte einer eine Rasiermesserklinge.

Stuttgrat - Ein 20-Jähriger ist am Sonntagmorgen Opfer eines räuberischen Diebstahls in der Klett-Passage in Stuttgart-Mitte geworden. Der Mann war alkoholisiert und hielt sich gegen 4.50 Uhr mit zwei Männern im Alter von 27 und 22 Jahren in der Passage auf – dabei legte er sein Handy kurzzeitig auf dem Boden ab, woraufhin ihm das Handy laut Polizei entwendet worden ist. Als er seine beiden Begleiter auf den Diebstahl ansprach, bedrohte der 22-Jährige ihn mit einer Rasiermesserklinge, woraufhin das Opfer flüchtete und eine Polizeistreife in der Nähe verständigte.

Mehr zum Thema

Handy wurde wiedergefunden

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden beteiligten Männer noch in der Klett-Passage festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des 22-Jährigen wurde das entwendete Handy aufgefunden.

Der verdächtige Mann wird auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Montag dem Haftrichter vorgeführt, sein Begleiter wurde entlassen.