Kurioser Unfall in Stuttgart Auto landet auf der Bahnhofstreppe

Von Wolf-Dieter Obst 21. Juli 2017 - 16:39 Uhr

Für viele ist der Stuttgarter Hauptbahnhof mit seinen Baustellen und Umleitungen ein einziges Labyrinth. Ein Autofahrer geriet am Freitag völlig aufs Abstellgleis – beziehungsweise auf eine Fußgängertreppe.





Stuttgart - Am Ende hockte der Fahrer da wie ein Häuflein Elend. Ein 82 Jahre alter Autofahrer sorgte am Freitag gegen 12.40 Uhr am Südausgang des Hauptbahnhofs für reichlich Aufsehen, als er mit seinem Auto auf einer Fußgängertreppe hängen blieb. „Letztlich ist das glimpflich ausgegangen“, erklärte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Wie der Stuttgarter in den für S 21 gesperrten Bereich mit dem ehemaligen Taxistand geraten konnte, ist offen. Die Polizei verständigte die Führerscheinstelle.

Missverständnis um ein Fußgängerschild

Dass Autofahrer auf kuriose Abwege geraten, ist keine Seltenheit. Den letzten Fall in der Innenstadt gab es im November 2016 in der Schellingstraße. Dort hatte ein 60-Jähriger die Einfahrt zur Tiefgarage am Börsenplatz gesucht. Wegen fehlender Poller verirrte sich der Mann auf dem Platz und sah ein Schild, das Fußgängern den Eingang zur Tiefgarage über eine Treppe anzeigte. Fußgängern, wohlgemerkt. Der Fahrer merkte das auch. Da hatte die Vorderachse seines Autos bereits auf den ersten Treppenstufen aufgesetzt. Kurioserweise steuerte noch während der Unfallaufnahme ein weiterer Autofahrer die vermeintliche Zufahrt an.

Der Fall löste eine Debatte darüber aus, ob die Stadt die Beschilderung verändern sollte. Weil es bis dato aber keine Probleme gegeben habe, so ein Stadtsprecher, gebe es keinen Handlungsbedarf.

Irrfahrten sind keine Frage des Alters

Spektakulär war eine ähnliche Irrfahrt in Rutesheim (Kreis Böblingen), wo ein 83-Jähriger im Februar mit seinem Wagen den Rathausvorplatz verlassen wollte und dabei aus Versehen die Treppe hinabfuhr. Die Vorderachse blieb in der Luft hängen.

Irrfahrten sind keine Frage des Alters. Im Mai 2013 war es jedenfalls ein 37-Jähriger, der in Esslingen mit seinem Auto den Treppenabgang zur Bahnhofsunterführung an der Berliner Straße hinunterfuhr – und dabei in Schräglage steckenblieb.