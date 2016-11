Stuttgart-Mitte Mercedes fährt Treppe hinunter

16. November 2016

Ein Mercedes, der am Börsenplatz in Stuttgart-Mitte auf einer Treppe feststeckt – dieses Bild wirft einige Fragen auf. Was wir bisher wissen, lesen Sie hier.





Stuttgart-Mitte - Ein Autofahrer hat sich am Mittwochnachmittag mit seinem Mercedes – offenbar auf der Suche nach der Einfahrt zu einer Tiefgarage – in Stuttgart-Mitte auf einer Treppe festgefahren.

Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 15.20 Uhr zu dem Unfall. Laut eines Sprechers war der 60-Jährige mit seiner Mercedes-B-Klasse auf der Suche nach der Einfahrt zu einer Tiefgarage am Börsenplatz. Weil einige Poller fehlten, die den Fußgängern vorbehaltenen Platz normalerweise absperren und die Einfahrt zumindest erschweren, lenkte der Fahrer seinen Wagen auf den Platz.

Schild leitete in die Irre

In der Nähe ist ein Schild angebracht, das Fußgängern den Eingang zur Tiefgarage über eine Treppe anzeigt – genau dieses Schild verstand der Fahrer als Einfahrt zur Tiefgarage. Er steuerte seinen Wagen in Richtung Treppe und blieb mit der Vorderachse direkt auf den ersten Stufen stecken. Verletzt wurde niemand.

Ein Abschleppunternehmen barg den Wagen, an dem nur geringer Sachschaden entstand. Kurios: Während der Unfallaufnahme kam ein weiterer Autofahrer auf die Beamten zu und fragte sie, ob die Einfahrt zur Tiefgarage dort, wo der Mercedes stecken geblieben war, nicht möglich sei.