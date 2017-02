Vor dem Rathaus in Rutesheim Senior fährt eine Treppe runter

Von red/rmu 16. Februar 2017 - 14:54 Uhr

Ein 83-Jähriger will mit seinem Audi den Rathausvorplatz in Rutesheim verlassen und fährt versehentlich eine Treppe hinunter.





5 Bilder ansehen

Böblingen - Den Mitarbeitern des Rathauses in Rutesheim (Kreis Böblingen) bot sich am Donnerstagmittag ein ungewöhnlicher Anblick: Ein Audi hatte sich auf der Treppe am Rande des Vorplatzes festgefahren.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, ging der von den Mitarbeitern der Stadtverwaltung abgesetzte Notruf um 11.34 Uhr ein. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 83-Jähriger mit seinem Audi den Rathausvorplatz verlassen wollte und dabei aus Versehen die Treppe hinabgefahren war. Die vordere Achse des Wagens hing in der Luft über der Treppe, das Heck stand noch auf dem Rathausvorplatz.

Ein herbeigerufener Abschleppwagen barg den verunglückten Audi mit Hilfe eines Krans. Über einen möglichen Sachschaden ist nichts bekannt.