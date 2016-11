Nach Unfall am Börsenplatz Stadt Stuttgart sieht keinen Handlungsbedarf

Von red/brb 17. November 2016 - 17:46 Uhr

Rechts das Schild, links das Auto – so war das am Mittwoch nicht gedacht.Foto: SDMG

Ein 60-Jähriger versteht ein Schild in Stuttgart-Mitte falsch und fährt sich mit seinem Mercedes auf einer Treppe fest. Bei der Stadt sieht man keinen Handlungsbedarf.

Stuttgart-Mitte - Nachdem sich am Mittwoch am Börsenplatz in der Stuttgarter Innenstadt ein 60-Jähriger mit seinem Mercedes festgefahren hat, sieht die Stadt Stuttgart keinen Handlungsbedarf bei der Beschilderung.

Der ältere Mann war am Mittwoch auf der Suche nach der Zufahrt zu einer dortigen Tiefgarage verbotenerweise auf den Fußgänger vorbehaltenen Börsenplatz gefahren und hatte dort ein Schild erblickt, auf dem der Fußgängerzugang zur Tiefgarage mit einem Pfeil angezeigt wurde. Daraufhin steuerte er seinen Wagen direkt auf die Treppe, wo sich die B-Klasse dann festfuhr.

„Wir hatten an dieser Stelle noch nie Probleme“, sagte ein Sprecher der Stadt Stuttgart auf Anfrage. Es habe bislang keine derartigen Unfälle an der Stelle gegeben. „Wir sehen deshalb keinen Handlungsbedarf“. Allerdings: Direkt nach dem Unfall, als der Mercedes noch festsaß, kam ein weiterer Autofahrer auf die mittlerweile anwesenden Polizisten zu – und wollte wissen, ob die Einfahrt in das Parkhaus dort gerade nicht möglich sei.