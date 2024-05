A81 bei Ludwigsburg Brennender Lkw sorgt für Vollsperrung auf A81

Auf der A81 bei Ludwigsburg ist am Mittwoch ein Lkw in Fahrtrichtung Stuttgart kurz vor der Ausfahrt Pleidelsheim in Brand geraten. Die Bundesautobahn war seit 13 Uhr vollständig gesperrt. Seit 16 Uhr kann nun wieder der linke Fahrstreifen genutzt werden.