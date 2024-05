5 Die Feuerwehr löscht den brennenden Lkw aktuell noch. (Symbolbild) Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz/Karsten Schmalz

Auf der A81 bei Ludwigsburg brennt ein Lkw in Fahrtrichtung Stuttgart kurz vor der Ausfahrt Pleidelsheim. Die Löscharbeiten laufen noch, die Strecke ist in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt.











Auf der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart kurz vor der Ausfahrt Pleidelsheim steht nach Angaben der Polizei ein Lkw auf dem Standstreifen in Brand. Der Lastwagen soll Papierrollen geladen haben, die mutmaßlich in Brand geraten sind.