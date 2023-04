9 Mutter und Sohn mussten aus dem BMW befreit werden. Foto: 7aktuell/ Marc Gruber

Aus ungeklärten Gründen gerät eine 29-Jährige zwischen Gerlingen und Ditzingen auf die Gegenspur und kollidiert mit einem Sprinter. Die Frau erliegt später ihren Verletzungen.









Bei einem Unfall, der sich am Montag gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße 1141 zwischen Gerlingen und Ditzingen ereignet hat, ist ein Mensch tödlich verunglückt. Laut Polizei geriet die 29 Jahre alte Fahrerin eines BMW, deren drei Jahre alter Sohn in einem Kindersitz auf dem Beifahrersitz mitfuhr, auf ihrer Fahrt in Richtung Ditzingen nach und nach immer weiter nach links auf die Gegenspur. Die Gründe hierfür sind der Polizei noch nicht bekannt. Die 29-Jährige kollidierte auf der Gegenspur mit einem Sprinter.

Die Frau stirbt später im Krankenhaus

Ersthelfer konnten an der Unfallstelle zunächst das Kleinkind aus dem Fahrzeug befreien. Die eingeklemmte Fahrerin wurde von einer Ersthelferin, einer Rettungssanitäterin und einem Polizeibeamten aus dem Wagen gerettet. Mutter und Kind wurden schwer verletzt. Der 56 Jahre alte Sprinter-Fahrer wurde ebenfalls verletzt. Wie die Polizei mitteilte, verstarb die Frau noch am Nachmittag im Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20 000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Gerlingen und Ditzingen waren mit insgesamt neun Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Während der Unfallaufnahme wurde die Strecke von Gerlingen kommend ab dem Kreisverkehr mit der Dieselstraße und aus Richtung Ditzingen ebenfalls ab der Dieselstraße gesperrt.